San Giovanni Bianco, carabinieri a scuola

Controllati 150 studenti, niente droga Nella mattinata di giovedì 3 ottobre i militari hanno ispezionato i dintorni e l’interno dell’Istituto superiore del paese, non trovando alcuna illiceità.

In questo caso non è stato trovato alcun illecito, ma continuano con continuità le attività finalizzate a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti dei militari della Compagnia carabinieri di Zogno, supportati dalle unità cinofile di Orio a Serio, hanno svolto un servizio mirato nelle immediate vicinanze del plesso scolastico, delle fermate degli autobus, controllando 150 studenti dell’istituto superiore presente sul territorio.

In particolare, i controlli sono stati effettuati nelle immediate vicinanze del plesso scolastico ed al suo interno, con mirate verifiche lungo i corridoi, nei bagni e nelle aule scolastiche, nonché nei luoghi di abituale ritrovo dei giovani. Le operazioni si sono svolte regolarmente, senza rinvenimenti di sostanze stupefacenti.

I carbininieri comunicano che le attività di controllo proseguiranno nei prossimi giorni, al fine di assicurare la massima sicurezza e legalità agli studenti.

