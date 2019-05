Schianto sulla Villa d’Almè-Dalmine

Grave 24enne. Un tir perde il carico Coinvolto un ragazzo di 24 anni, traffico rallentato sulla statale 470 anche per una perdita di carico da parte di un mezzo pesante.

L’incidente poco dopo le 11 di giovedì 23 maggio ha coinvolto due auto, all’altezza di Villa d’Almè: grave un giovane di 24 anni che è stato trasferito al Papa Giovanni di Bergamo. Ancora non è chiara la dinamica, sul posto due ambulanze e un’automedica, il traffico è fortemente rallentato. Presenti anche i carabinieri per i primi rilievi e per organizzare la viabilità. I disagi sono stati anche causati, sempre sulla Villa d’Almè-Dalmine, da un mezzo pesante che ha perso il carico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA