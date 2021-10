Terza dose, si parte anche a San Giovanni Bianco e a Sant’Omobono Per i prenotati nei tre centri vaccinali dell’Asst Papa Giovanni per la terza dose anti Covid-19, al via anche la «doppia vaccinazione», cioè la possibilità di ricevere anche la vaccinazione antinfluenzale.

I pazienti immunocompromessi e i cittadini over 80 (compresi i nati nel 1941) possono prenotarsi per la terza dose del vaccino anti Covid-19 già da giovedì 7 ottobre sul portale di Poste italiane nelle due nuove linee vaccinali attivate all’Ospedale di San Giovanni Bianco e nella sede del PreSST di Sant’Omobono Terme di via Vanoncini 20 che si aggiungono al Centro dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII.

Per entrambe le sedi vallari, i primi appuntamenti prenotabili sono disponibili già da venerdì 8 ottobre. Al momento della somministrazione, il medico che effettua la anamnesi proporrà anche la vaccinazione antinfluenzale, in linea con le indicazioni del Ministero della Salute subito recepite da Regione Lombardia.

Da giovedì 7 ottobre l’antinfluenzale viene già proposta al Punto prelievi dell’Ospedale di Bergamo, il primo centro ad aver avviato la somministrazione della terza dose tra quelli gestiti dalla ASST Papa Giovanni XXIII. Qui sono attive già dal 20 settembre le vaccinazioni con dose addizionale ai pazienti trapiantati e immunocompromessi in cura nelle diverse specialità. Un’attività vaccinale che, nella fase iniziale, ha raggiunto i primi pazienti fragili fin da subito grazie all’attività degli operatori dell’ospedale che hanno concordato direttamente al telefono le prenotazioni con queste categorie di pazienti.

Da lunedì 4 ottobre sono 550 gli utenti che hanno già ricevuto la terza dose di somministrazione anti Covid-19 dopo aver preso l’appuntamento sul portale di Poste italiane, che proprio da questa settimana è la modalità unica di prenotazione, sia per gli immunocompromessi sia per gli over 80. Per prenotare un appuntamento è necessario accedere alla piattaforma www.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it e cliccare alla voce ’Terza dose’ il pulsante ’Cittadini trapiantati e immunocompromessi’ oppure ’Cittadini con età maggiore di 80 anni’. Per i pazienti immunocompromessi la terza dose è addizionale, cioè necessaria al completamento del ciclo vaccinale primario che è pienamente efficace solo dopo l’effettiva somministrazione di tutte e tre le dosi previste. Per gli over 80 si tratta di una dose cosiddetta «booster», che serve cioè a rafforzare il livello anticorpale contro il Covid-19 nei mesi a venire. Per procedere con la prenotazione dovranno essere trascorsi almeno sei mesi dalla seconda dose.

