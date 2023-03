Tre persone con un cane in difficoltà ai laghi Gemelli, portati in salvo dall’elisoccorso

Nella pomeriggio di sabato 11 marzo l’equipaggio del Drago 150 dei Vigili del fuoco ha effettuato un intervento di soccorso nella zona dei laghi Gemelli sopra il comune di Branzi in Valle Brembana a 2300 mt di quota. Tre persone ed un cane durante un’escursione in alta montagna si sono trovate in difficoltà.