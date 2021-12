Tutti in pista, i bergamaschi inaugurano la prima neve in montagna. Le foto a Valtorta Primo fine settimana sulla neve in Bergamasca, piste aperte a Castione, Presolana e Monte Pora, in Valle Brembana a Valtorta con Piani di Bobbio dove nella mattinata del 4 dicembre le persone si sono messe in fila per inaugurare la stagione. Tutte e 15 le piste aperte, molto entusiasmo e voglia di ripartenza.

Da domenica 5 dicembre si aggiungerà tra le località aperte anche Foppolo. In stand by tutte le altre stazioni che stanno cercando di produrre neve. La capienza è al 100%, visto che gli impianti delle nostre zone sono tutti scoperti e non serve quindi il green pass. Fino a Natale, per iniziativa della Regione, i ragazzi under 16 potranno avere lo skipass gratuito.

Al Monte Pora sono aperti gli impianti Cima Pora, Termen, quindi il Tapis roulant primi passi Termen e il campo scuola Termen. Saranno aperti anche i rifugi Baita Termen e Cima Pora. «Abbiamo circa 30 centimetri di neve tra quella sparata e quella scesa da cielo - dice Maurizio Seletti del Pora -. Finalmente si riparte. È stato un sollevo per tutti vedere di nuovo la gente lavorare e rimettere in moto il settore». Via anche in Presolana, sempre a Castione: aperti lo skilift Donico basso, la seggiovia Donico e il tappeto del campo scuola Giogo.

Tante le iniziative collaterali legate al mondo della neve. A Selvino aperto il campo scuola con neve artificiale e la pista di pattinaggio. Funzionano anche le seggiovie per raggiungere il rifugio. Tante le richieste giunte in questi giorni agli infopoint di Promoserio, per sapere lo stato delle piste e le iniziative legate alla neve. Spiazzi di Gromo, Lizzola, Colere e Schilpario si stanno preparando per le aperture.

Ancora poca neve anche per le altre stazioni della Valle Brembana. A Piazzatorre aperta la seggiovia Gremei 1 che porta al rifugio, chiuse ancora le piste. Poca neve per sciare anche a Cusio-Piani dell’Avaro dove è stato allestito un tapis roulant di circa 150 metri, quindi a Oltre il Colle.

