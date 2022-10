Valtorta, parte un colpo mentre carica il fucile: cacciatore ferito a un piede

Incidente di caccia a Valtorta, in alta Val Brembana, nella mattinata di giovedì 13 ottobre: un cacciatore di 67 anni si è ferito - in modo fortunatamente non grave - a un alluce a causa di uno sparo accidentale ed è stato trasportato con l’elicottero all’ospedale Papa Giovanni. L’allarme è scattato verso le 8. Secondo una prima ricostruzione - ancora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Zogno - l’uomo stava caricando il fucile, quando sarebbe partito accidentalmente il colpo. Alcuni pallini lo hanno colpito a un alluce. Sul posto l’elisoccorso e il Soccorso alpino. Dopo le prime cure, il cacciatore è stato portato in elicottero all’ospedale del capoluogo in codice giallo.