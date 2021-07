La situazione a San Pellegrino: allagata la 470 in via Ruspino

Violenta grandinata nelle valli: 30 interventi dei Vigili del fuoco Vento, pioggia e grandine nel primo pomeriggio di domenica 25 luglio sulla Val di Scalve, Valle Seriana, Valle Imagna e Val Brembana.

Violenta grandinata nelle valli intorno alle 13 di domenica 25 luglio, in particolare in Alta Valle Seriana, Valle Imagna e Val Brembana. In Valle Imagna, la grandine ha ricoperto le strade e rovinato gli orti, in particolare nella zona di Berbenno e Ponte Giurino. Rota Imagna è rimasta per circa un’ora senza corrente elettrica e linee telefoniche saltate. Alcuni rami e sassi hanno ostruito in parte la strada provinciale a scendere verso Sant’Omobono.

I Vigili del fuoco sono impegnati in una trentina di interventi in tutta la provincia, concentrati specialmente nelle valli, per alberi abbattuti, massi sulle strade, allagamenti: non si segnalano invece danni ad abitazioni e persone.

Gli orti a Berbenno

La pioggia in Valle Imagna

Temporali con grandine e vento anche in Valle di Scalve: chicchi di ghiaccio piuttosto grossi si sono abbattuti su Colere, mentre il Passo della Presolana è ostruito da sassi che hanno invaso la carreggiata.

Il Passo della Presolana

La grandinata al Pora

La grandinata al Pora

La grandinata a Colere

A Clusone alcuni lettori segnalano l’asfalto saltato al semaforo con la Val Borlezza per la pressione dell’acqua nei tombini mentre a Fiorine si è colmato il canale che corre lungo la strada e qualche cantina dell’intorno si è allagata.

I canali colmi a Fiorine

I tombini a Clusone

L’asfalto saltato a Clusone

Pioggia, grandine e vento anche in Val Brembana: allagata la provinciale 470 all’altezza dello stabilimento della San Pellegrino, in via Ruspino. Non si segnalano code a salire verso Piazza Brembana mentre ci sono code fino a cinque chilometri a scendere verso Bergamo. Si consiglia massima prudenza a chi si mette in auto.

Strada allagata a San Pellegrino vicino allo stabilimento

Nel tardo pomeriggio peggioramento della situazione atmosferica anche in città.

