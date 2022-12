A Gaverina la prima materna bilingue della Val Cavallina, sabato l’open day

Non è mai troppo presto per coltivare i piccoli talenti che sono in noi. Anzi, è proprio l’età evolutiva il periodo migliore per gettare semi di conoscenza e abilità. La duplice proposta che sarà avviata a partire dal prossimo anno scolastico nella scuola dell’infanzia «Santi Innocenti» di Gaverina Terme mira proprio a questo.

Seguiremo il metodo didattico basato sul “ Natural learning approach” come apprendimento a 360° che coinvolge il bambino in tutte le sue esperienze sensoriali ». Al centro della proposta, la partecipazione attiva da parte dei bambini: «La conoscenza linguistica - prosegue Suardi - si consolida attraverso l’uso della lingua inglese come una costante della quotidianità, che caratterizza i diversi momenti della giornata». Chiedere di poter avere un altro cucchiaio di risotto in inglese, rispondere all’insegnante «yes I do» diventerà con il tempo sempre più normale, e anche il gioco potrà familiarizzare con parole e suoni nuovi, una pratica in realtà già avviata quest’ anno, ma che da settembre si intende potenziare decisamente, diventando una vera e propria scuola bilingue.

Mente e corpo: la seconda proposta su cui punta la «Santi Innocenti» - scuola nata dal sogno di don Pietro Cortinovis di realizzare un «Giardino d’infanzia», costruita tra il 1923 e il 1927 su un terreno adiacente alla parrocchia donato da una benefattrice e oggi frequentata da una ventina di bambini compresa la sezione primavera, provenienti dai paesi del territorio - è dedicata allo sport. Il progetto in partenza si chiama «Gioca sport» e vedrà all’opera la società sportiva di Gaverina Terme. Per due pomeriggi la settimana si potrà praticare attività in palestra o al campo sportivo, dalle 16 (accompagnati dal personale scolastico) alle 17,30 (ritirati dai genitori). Un’educazione allo sport «resa possibile grazie al coinvolgimento della Società sportiva Gaverina - spiega il sindaco Denis Flaccadori -, una realtà consolidata dal 1965. Il Comune crede molto in queste nuove proposte. Crediamo che, come la settimana corta alla primaria che ha richiamato alunni anche da fuori paese, possano avere un buon appeal sul territorio». Un concetto ribadito dal presidente della scuola, il parroco don Omar Bonomi: «Le novità che proponiamo sono uniche in valle - dice -: pensiamo siano un’ottima occasione anche per le famiglie dei paesi vicini». Il tutto sarà presentato durante gli open day del 17 dicembre e del 14 gennaio, insieme alla sezione primavera (denominata Arcobaleno) che può accogliere 10 bimbi e la sezione infanzia (denominata Sole) con 30 posti. E gli ampi ambienti della scuola di via San Vittore 15, compresi i due cortili e il giardino strutturato per esperienze di gioco nel verde, seguiti da due insegnanti che lavorano in staff con una collaboratrice scolastica e la cuoca «regina» della mensa interna. I contatti sono 035.810267, mail [email protected]