«Aiuto, ci hanno rubato il pedalò»

L’inusuale appello dal lago d’Endine Sparito. Volatilizzato. Era al suo posto, al pontile in località Pura di Endine ma, lunedì 10 giugno, la scoperta: non c’è più

Allora è partito l’appello – anzi l’Help, per usare le parole dell’autore, tale Monica Monica che si è affidata a Facebook per chiedere aiuto – appello che, inutile dirlo, ha del particolare. Sì, perchè l’oggetto misterioso che non si trova più è... un pedalò. Bianco, presumibilmente nuovo o comunque tenuto bene.

Ora, il dilemma è: qualcuno ha slegato la cima che lo teneva ben allineato tra gli altri sei o sette natanti, al pontile di Pura, in zona ristorante Bruxelles? Oppure è stato rubato «come è successo anni fa a mio papà – scrive qualcuno su fb alla malcapitata – che poi l’ha trovato, ridipinto tutto di marrone»? Forse è stato avvistato a Spinone, dove il lago di Endine forma il Cherio. «Andrò a controllare», dice Monica Monica. Intanto una cosa è certa: il pedalò è sparito in un bicchier d’acqua da... 2,1 km quadrati.

