Appello bipartisan dei sindaci orobici

«No agli attacchi contro i colleghi di Nembro e Alzano» Un appello unitario dei sindaci di Pd, Lega, Fi, Fdi, Cambiamo, M5S e Italia Viva. «C’è bisogno di unità e senso di responsabilità».

Ecco la lettera bipartisan dei sindaci orobici.

«In questi giorni, che saranno ricordati come i più bui dal dopoguerra ad oggi, è fondamentale che tutte le comunità locali siano unite nel dolore. Il ruolo del sindaco, in particolare in questo momento, è quello più difficile a livello istituzionale, essendo da un lato la rappresentanza più vicina alle persone, ma allo stesso tempo è anche quella con meno potere decisionale.

Quindi leggiamo con forte rammarico gli attacchi gratuiti nei confronti dei nostri colleghi di Nembro e Alzano Lombardo, attacchi che in questa fase non servono a nulla. Per questo motivo invitiamo tutti gli amministratori locali, di maggioranza e di opposizione, ad essere collaborativi e capire che in questo momento storico c’è bisogno di unità e di senso di responsabilità.

È un appello il nostro che va oltre ogni schieramento politico. Alla fine di questo drammatico periodo potremo tornare a fare ognuno la propria parte, di maggioranza e di opposizione, per fare tutte le valutazioni e gli approfondimenti che il caso richiede, ma adesso serve l’impegno di tutti ad essere prossimi alle persone senza polemica.

Siamo sicuri che questo sia anche il pensiero di tutti i cittadini. Alla luce di tutto ciò cogliamo positivamente l’invito rivolto a tutti i Sindaci d’Italia e a tutte le loro comunità di dedicare un minuto di silenzio martedì 31 alle ore 12:00 in ricordo di tutte le vittime del coronavirus.

Stefano Locatelli - Sindaco di Chiuduno e resp Nazionale Enti Locali Lega

Davide Casati - sindaco di Scanzorosciate e segretario provinciale PD

Jonathan Lobati - sindaco di Lenna e segretario provinciale Cambiamo!

Cinzia Locatelli - sindaco di Cerete e referente amministratori locali FI

Michele Schiavi - sindaco di Onore e referente amministratori locali FDI

Danilo Albani Rocchetti - cons comunale di Brembate Sopra e referente amministratori locali M5S

Enea Bagini - assessore di Ciserano e referente amministratori locali Italia Viva

