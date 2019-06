(Foto by colleoni)

La chiesa parrocchiale di Bolgare (Foto by colleoni)

Bolgare, furto in casa del parroco

Il ladro ripreso dalle telecamere Il colpo sabato mattina, 22 giugno, mentre il sacerdote si trovava in chiesa. Via alcuni effetti personali. Le immagini della videosorveglianza al vaglio dei investigatori.

È stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza il ladro che ieri, sabato 22 giugno, ha rubato nella casa del parroco di Bolgare, don Alberto Brignoli. Il malvivente ha agito di prima mattina, nel momento in cui il sacerdote era nella chiesa parrocchiale. Quando è rientrato in canonica, don Alberto ha trovato la spiacevole sorpresa: «Qualcuno aveva sfondato il vetro della porta – racconta il prevosto – ha rovistato nelle stanze portando via i miei effetti personali. Il valore del danno supera quello della refurtiva». Ora gli investigatori stanno passando le immagini al setaccio.

