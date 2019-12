Cenate Sotto, sindaco e parroco

camerieri per 180 anziani del paese Sindaco e parroco camerieri d’eccezione per un giorno: è accaduto domenica a Cenate Sotto in occasione del pranzo degli anziani che si è svolto al Palaincontro.

Nello staff in servizio c’erano gli amministratori comunali con il parroco don Giacomo Invernizzi: hanno lasciato per qualche ora i propri ruoli istituzionali e si sono reinventati camerieri.

Hanno indossato la divisa con camicia bianca e papillon bordeaux e in una giornata festiva, a pochi giorni da Natale, si sono messi al servizio della comunità, rappresentata da 180 anziani del paese, tutti over 70.

Un’iniziativa che «è stata un momento di festa offerto dall’amministrazione comunale», commenta il sindaco Thomas Algeri.

Un piccolo gesto offerto dal Comune e dalla parrocchia alla vigilia di Natale: «Grazie a don Giacomo e a tutti i miei amministratori per la disponibilità a servire ai tavoli – prosegue il primo cittadino – crediamo che amministrare sia anche “mettersi a disposizione” in occasioni come queste. Grazie in particolare alle bravissime volontarie dell’associazione VoCe per tutto il lavoro di preparazione della sala e del pranzo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA