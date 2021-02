Droga e oltre 32 mila euro in casa

Arrestato 27enne a Telgate A Telgate arrestato uno spacciatore di 27 anni dalla Squadra Mobile della Polizia di Bergamo. Sequestrati anche oltre 32 mila euro.

Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Bergamo ha tratto in arresto un 27enne per detenzione, ai fini di spaccio, di sostanza stupefacente. Da tempo gli uomini della sezione Antidroga avevano notato un insolito andirivieni di soggetti gravitanti nel mondo dei consumatori di stupefacente nei pressi della casa di Telgate del giovane, già noto alla Polizia sempre per vicende legate alla droga.

Nel primo pomeriggio di lunedì 15 febbraio, gli agenti hanno effettuato una perquisizione nei confronti del giovane che, bloccato a bordo della Mini Cooper a lui in uso, si è mostrato da subito nervoso e insofferente ai controlli. I controlli sono proseguiti all’interno della sua casa dove sono stati rinvenuti 65 grammi di cocaina, circa 200 grammi di marijuana, due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento, sostanza da taglio e la somma di 32.150 euro, ritenuta provento dell’illecita attività di spaccio.

L’uomo è stato quindi arrestato e, a seguito del processo per direttissima, trasferito nel carcere di Bergamo.

