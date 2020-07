Forti piogge anche nella giornata di oggi

S. Paolo d’Argon, chiusa la statale 42 Il maltempo della serata tra giovedì 2 e venerdì 3 luglio ha provocato allagamenti e anche una frana a San Paolo d’Argon.

Forti piogge e allagamenti sul territorio bergamasco nella serata tra giovedì e venerdì 3 luglio. Maltempo che era previsto a causa della diffusa instabilità atmosferica che ha provocato rovesci e temporali molto violenti sulla nostra provincia. Molti . Molti nuclei temporaleschi hanno attraversato la provincia da Ovest verso Est in ordine sparso, affacciandosi principalmente alle Alpi Orobie, dove hanno scaricato intensi ma brevi rovesci di pioggia e grandine.

Il maltempo ha causato allagamenti e sono numerosi gli interventi dei Vigili del fuoco: circa una cinquantina dalle 22 di giovedì fino alle 2 del mattino di venerdì 3 luglio. In particolare si segnala una frana a San Paolo d’Argon con un intervento di pulitura che prosegue anche nella mattinata di venerdì. A causa dello smottamento la carreggiata in direzione Bolzano della strada statale 42 «Del Tonale e della Mendola» è temporaneamente chiusa nel territorio bergamasco. Sul posto l’Anas e la Polizia Stradale per la gestione dell’emergenza e il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

Per quanto riguarda il meteo, la situazione sarà riacutizzata nella giornata di venerdì dall’arrivo di un nuovo nucleo freddo in quota con annessa bassa pressione, «che sarà determinante per la formazione di nuovi temporali e rovesci che, questa volta, saranno decisamente più organizzati. Non solo saranno distribuiti su buona parte del territorio provinciale, ma dopo il loro passaggio, la temperatura subirà una decisa diminuzione, che riporterà i valori termici su binari più consoni al periodo. A seguire il tempo migliorerà, almeno fino martedì» spiega l’esperto Luca Tiraboschi.

