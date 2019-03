Grave incidente tra un’auto e una moto

Monasterolo, code sulla statale 42 Lo schianto sta creando anche problemi alla circolazione. Sul posto un’ambulanza e un’auto medica.

Incidente tra un’auto e una moto sulla statale 42 all'altezza di Monasterolo del Castello. Sul posto in codice rosso sono accorse un’ambulanza e un’auto medica. Per regolare il traffico e per i rilievi sono arrivati anche i carabinieri di Clusone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA