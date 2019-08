Grumello, prende rondò al contrario

Tra i 4 feriti anche 2 bimbe Incidente domenica 25 agosto alle 20,15: nessuno dei feriti è grave. Soccorsi dal personale del 118 e trasferiti in ospedale.

Momenti di paura domenica 26 agosto a Grumello del Monte, dove due vetture si sono scontrate e quattro persone – tra cui due bambine – sono rimaste ferite, per fortuna nessuna in modo grave. L’incidente è avvenuto attorno alle 20.15, all’altezza del rondò al quale convergono viale Lega Lombarda, via Brescia e la provinciale 91. Pare che all’origine dell’incidente ci sia stata l’invasione di corsia di una delle due vetture coinvolte, il cui conducente, che arrivava dalla provinciale 91, avrebbe imboccato la rotatoria contromano.

L’impatto tra i due mezzi è stato piuttosto violento, anche se le persone che viaggiavano sulle due auto hanno riportato ferite non gravi: in ospedale per accertamenti sono finiti un uomo di 51 anni e una donna di 45, oltre a due bambine, di 9 e 10 anni. Sono stati tutti soccorsi dal personale del 118, giunto sul posto con l’automedica e l’ambulanza. Per i rilievi sono invece intervenuti i carabinieri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA