La nube di fumo a Costa di Mezzate

I sindaci: finestre chiuse e non uscite Una grande colonna di fumo si è alzata dopo l’incendio di questa notte a Costa di Mezzate. L’appello dei sindaci della zona.

«A causa di un forte incendio che ha colpito un’azienda a Costa di Mezzate, una grossa nube di fumo sta transitando verso la Valle del Lujo. Si suggerisce agli abitanti di tenere i serramenti chiusi e non uscire»: è questo l’appello lanciato dal sindaco di Albino, Fabio Terzi, agli abitanti della Valle del Lujo. L’incendio divampato a Costa di Mezzate nella notte tra venerdì e sabato 1 agosto ha sollevato una grande nube di fumo: ecco perché i sindaci dell’area stanno invitando i cittadini a tenere in via precauzionale le finestre chiuse e non uscire. I Comuni interessati sono quelli limitrofi a Costa di Mezzate: da Bagnatica a Montello, Calcinate ma anche la Valle del Lujo. Si teme anche per l’impatto ambientale dell’incendio per la grande quantità di fumo che si è sollevato.

