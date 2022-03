Vandali a Vigano: danneggiata la staccionata posata soltanto tre mesi fa

Per un ampio tratto, una cinquantina di metri, della staccionata in legno resta solo un ricordo: le traversine sono a terra, spaccate a metà e buttate a bordo della strada pedonale che da via Martina sale al santuario di San Martino. E non lontano, davanti alla scuola materna del paese, rimane l’involucro di un cestino dei rifiuti, con un buco sul fondo, nel punto in cui le fiamme hanno sciolto la plastica verde. Sono questi i risultati della notte di vandalismo che ha investito Vigano tra sabato e domenica.