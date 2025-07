Almenno San Salvatore, sequestrati trenta cani detenuti in condizioni precarie

L’OPERAZIONE. Erano chiusi in una casa su tre piani, in gabbie o kennel. L’intervento di Ats e carabinieri forestali.

Nella giornata di ieri è avvenuto il sequestro di trenta cani in un’abitazione privata ad Almenno San Salvatore, eseguito da Ats e Carabinieri Forestali, a seguito di diverse segnalazioni pervenute da marzo allo Sportello Lav contro i maltrattamenti sugli animali di Bergamo. «Molti degli animali erano rinchiusi per la maggior parte del tempo in gabbie o kennel, con evidenti segni di malessere fisico e psicologico», sostiene la Lav in una nota.

«Il 25 giugno scorso abbiamo depositato l’esposto sperando che la situazione potesse cambiare e abbiamo appreso che la responsabile degli animali aveva intenzione di spostare i cani nel timore che potessero toglierglieli», afferma Annarita D’Errico, Responsabile Nazionali degli Sportelli Lav. L’associazione animalista ha presentato una denuncia-querela direttamente alla Procura del Tribunale di Bergamo, per le ipotesi di reato di maltrattamento e detenzione incompatibile. La sede Lav di Bergamo si è attivata per il trasferimento dei cani in strutture.