Berbenno, cane cade in un torrente: «Baloo» salvato dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco del distaccamento di Zogno sono intervenuti domenica 3 aprile verso le 10 a Berbenno per in recupero di un cane. Il cane, di nome «Baloo», era sparito da più di 22 ore ed era caduto in un torrente. I vigili del fuoco lo hanno recuperato con le manovre «Saf» (Speleo-alpino-fluviali). Baloo è stato quindi riconsegnato, sano e salvo, alla sua proprietaria.