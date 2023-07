Lo scontro poi la sua auto si ribalta: 92enne illesa a Sant’Omobono

Incidente stradale mercoledì 5 luglio, verso le 19,50, in via Vittorio Veneto a Sant’Omobono. Un’anziana di 92 anni, che stava uscendo in retromarcia con una Fiat Punto, dal parcheggio nei pressi dello studio Personeni è stata urtata da un’altra auto che viaggiava in direzione di Almenno, guidata a un ragazzo.