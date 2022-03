Rapina in Valle Imagna col trucco della escort, in carcere un egiziano e tre romeni

Aspettava una escort contattata poco prima. Ma a casa sua, anziché la donna, si sono presentati in quattro: due uomini e due donne, tre romeni e un egiziano, e lo hanno rapinato. È successo a mezzanotte di venerdì a un quarantenne con casa in Valle Imagna. Quando i quattro si sono presentati al cancello di casa, lui si è spaventato e non ha aperto. I quattro malviventi hanno iniziato a lanciare sassi contro le finestre, quindi a prendere a calci anche la porta.