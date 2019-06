Gromo, 12enne cade nella pineta

Picchia la testa, arriva l’elisoccorso L’incidente è avvenuto verso le 12 sopra gli Spiazzi di Gromo.

L’elisoccorso di Sondrio è stato inviato a Gromo per un incidente che ha coinvolto un ragazzino di 12 anni che si trovava nei pressi del parco sospeso nel bosco sopra agli Spiazzi. Ancora da verificare la dinamica di quanto accaduto. Il ragazzino ha picchiato la testa e si è procurato un a frattura al polso. L’elicottero uscito in codice rosso, è rientrato in codice giallo in ospedale.

Sul posto anche un’ambulanza della Croce Blu di Gromo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA