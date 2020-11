Albino, mamma di due figli minorenni

arrestata per spaccio di cocaina In casa della donna trovate nove palline di cocaina e 5.000 euro in contanti.

Nella serata di giovedì 26 novembre, ad Albino, i militari della stazione carabinieri di Albino hanno tratto in arresto una donna di origini marocchine, 37enne, disoccupata, madre di 2 figli minori, con precedenti per reati inerenti gli stupefacenti e per ricettazione.

A seguito delle indagini i militari dell’Arma hanno effettuato una perquisizione domiciliare presso l’abitazione della donna rinvenendo nove palline contenenti 5 grammi di cocaina sul tavolo della cucina e un pezzo di cocaina di 20 grammi, un bilancino di precisione, 5.000 euro in contanti provento di illecita attività, Dopo rito direttissimo avvenuto nella mattinata di venerdì 27 novembre, è stato disposto obbligo di dimora nel comune di albino.

