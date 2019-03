Ardesio, la frana sarà fatta saltare

Pronti quaranta chili di esplosivo Lunedì 18 marzo, meteo permettendo, lo scoppio delle mine per togliere le rocce che hanno bloccato la strada provinciale.

È previsto per lunedì 18 marzo lo scoppio delle mine per «disinnescare» la frana che ha bloccato la strada provinciale nel territorio di Ardesio. L’orario è ancora un’incognita, dipenderà dalle condizioni meteo. Infatti in caso di pioggia gli operatori tenderebbero a rinviare l’operazione per intervenire con tutte le garanzie.

Saranno fatte saltare una quarantina di mine, quasi quaranta chilogrammi di esplosivo. «Tutto però sarà condizionato dalla pioggia – spiegano gli operatori –. In base alle condizioni del tempo vedremo se vi saranno i presupposti per intervenire. L’innesco scelto è insensibile all’acqua e ai fulmini, ciò che potrebbe impedire l’intervento è la sicurezza degli addetti ai lavori».

