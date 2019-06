Auto contro moto a Parre

Interviene l’elisoccorso, code Incidente verso le 14.30 sulla provinciale della Valle Seriana , l’elicottero è intervenuto per soccorrere un motociclista. Si sono create code in zona.

È intervenuto l’elisoccorso per soccorre un motociclista di 22 anni ferito in un incidente stradale in via Provinciale a Parre. Lo schianto è avvenuto verso le 14.30 di domenica 16 giugno.

Sul posto anche un’auto medica e un’ambulanza della Croce Rossa di Alzano. Ci sono altri tre feriti lievi. Il motociclista è stato trasportato in codice giallo al Papa Giovanni.

Si sono formate lunghe code in zona, la strada è stata liberata completamente solo verso le 16. Le code, tuttavia, non sono scemate del tutto anche a causa del rientro dall’alta Valle dove migliaia di escursionisti hanno assistito alla prima apertura delle cascate del Serio.

