Auto si ribalta nella notte a Gandellino

Feriti cinque giovani: non sono gravi Un’auto con a bordo cinque ragazzi si è ribaltata nella notte tra sabato 7 e domenica 8 dicembre a Gandellino. Fortunatamente i giovani non hanno riportato ferite gravi. È successo sulla strada provinciale 49.

Cinque feriti nel ribaltamento delle 2.30 della notte tra sabato 7 e domenica 8 dicembre a Gandellino. Una Volskwagen Polo, per cause ancora da accertare, stava viaggiando sulla strada provinciale 49 quando si è ribaltata. A bordo c’erano cinque giovani di età compresa tra i 18 e i 21 anni. Tutti sono fortunatamente rimasti feriti in modo lieve e solo uno di loro, un diciannovenne di Castione, è stato ricoverato al Pronto soccorso di Seriate in codice giallo.

L’incidente si è verificato nella frazione di Gromo San Marino: sul posto sono intervenute l’auto medica, le ambulanze del Corpo Volontari Presolana e della Croce Blu di Gromo, i vigili del fuoco di Clusone e i Carabinieri delle stazioni di Fiorano al Serio e Vilminore.

