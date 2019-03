Casnigo, schianto auto contro moto

Gravissimo 57enne, trasportato in elicottero Ennesimo incidente sulla strada della Valgandino. Questa volta è successo nei pressi del supermercato «Iperal» alle 14 di giovedì 28 marzo.

Un incidente tra un’auto e una moto si è verificato giovedì 28 marzo sulla strada della Val Gandino. Uno schianto terribile che ha causato il ferimento molto grave di un uomo di 57 anni della zona. Sul posto, in via Roma 10, in territorio di Casnigo, all'altezza del supermercato «Iperal», è intervenuto l’elisoccorso, che ha portato d’urgenza l’uomo al «Papa Giovanni». Sono intervenuti anche la polizia Locale di Casnigo, i Vigili del fuoco di Gazzaniga e i carabinieri di Gandino.

Non è che l’ennesimo grave incidente che si verifica sulla strada della Val Gandino: solo pochi giorni fa, proprio sullo stesso tratto di carreggiata, era morto un papà, Isam Nemmaoui, marocchino residente a Gandino. Era finito con l’auto in un dirupo nella notte tra sabato 19 e domenica 20 gennaio.

