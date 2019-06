Auto sbanda e finisce fuori strada

Due persone ferite a Clusone L’incidente poco dopo le 22,30 in via Brescia, coinvolti un uomo e una donna. Sul posto due ambulanze, un’automedica e l’elicottero del 118.

Incidente stradale questa sera, sabato 22 giugno, a Clusone. Poco dopo le 22,30 una Seat Leon ha sbandato ed è uscita di strada in via Brescia, sfondando una recinzione. Due le persone ferite, un uomo di 39 anni e una donna. Con loro c’era anche un cane.

Sul posto un’ambulanza del Corpo volontari Presolana, un’altra della Croce blu di Gromo, un’automedica da Bergamo, l’elicottero del 118 da Brescia, che hanno soccorso i feriti in codice rosso, e i carabinieri di Clusone. Uno dei due feriti è stato trasportato in ambulanza, l’altro è stato portato in elicottero al «Papa Giovanni» di Bergamo in codice rosso.

