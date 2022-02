Colere, lavori per un albero caduto: stop temporaneo al transito sulla 671 L’avviso dell’Anas: un tratto della strada statale 671 «della Val Seriana» è provvisoriamente chiuso al transito al km 56,330 a Colere.

Un tratto della strada statale 671 «della Val Seriana» è provvisoriamente chiuso al transito al km 56,330 a Colere. Lo comunica l’Anas in una nota diffusa nella tarda mattinata di martedì 22 febbraio. La chiusura si è resa necessaria per permettere al personale preposto la rimozione di un albero caduto lungo la carreggiata. Il personale di Anas, delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del Fuoco è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della regolare circolazione nel più breve tempo possibile.

