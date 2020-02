Demolizione, l’edificio crolla all’improvviso

e solleva un «polverone» di critiche- Video Albino. Il video pubblicato sulla pagina Paese Mio, sta facendo il giro dei social e soprattutto fa molto discutere per questioni legate alla sicurezza dell’intervento.

Lavori di demolizione all’ex Italcementi di Albino, un ex area industriale abbandonata da tempo ai margini della Provinciale 65 che collega Pradalunga ad Albino, costituita da diversi edifici fatiscenti. Verso le 12.30 di lunedì 3 febbraio mentre una ruspa sta demolendo uno degli fabbricati quando, improvvisamente, tutta la struttura cede alzando un polverone incredibile.

Nel video si nota come il traffico veicolare non sia stato fermato. È proprio questo aspetto ha scatenato i commenti di critica sui social. Fortunatamente non vi è stata nessuna conseguenza, solo un po’ di spavento per chi stava passando in quel momento.

