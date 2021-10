Distorsione al ginocchio, soccorsa una donna in Val di Scalve Una distorsione al ginocchio ha bloccato un’escursionista che ha avuto bisogno di aiuto, domenica 10 ottobre, in val di Scalve.

Intervento in Val di Scalve nel tardo pomeriggio di domenica 10 ottobre. Una escursionista di 55 anni, residente in zona, mentre rientrava da una camminata in Cornabuca ha riportato una distorsione a un ginocchio e non riusciva più a proseguire nel cammino.

La donna ha quindi chiesto aiuto e la centrale del soccorso ha mandato sul posto, in Val di Voglia, sopra il Pizzo Camino, le squadre della VI Delegazione Orobica del Soccorso alpino con l’elicottero e l’ambulanza. I soccorritori l’hanno raggiunta e messa in sicurezza. Infine, la donna è stata portata in ospedale. Le sue condizioni non sono gravi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA