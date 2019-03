Frana ad Ardesio, riaperta la strada

Sorvegliata speciale per la sicurezza Riaperta venerdì 15 marzo alle 6 la strada provinciale 49, franata tra Ardesio e Gromo. Sarà percorribile solo per tre ore al giorno.

Tre ore al giorno, tre finestre da sessanta minuti l’una per poter percorrere la strada provinciale 49, franata tra Ardesio e Gromo nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 marzo. Uno spazio di tempo utile alle ditte di riprendere i trasporti e il lavoro, e al trasporto pubblico di raggiungere i Comuni dell’alta valle. La Provincia di Bergamo, in seguito alle indagini e ai sopralluoghi effettuati dai tecnici e dai geologi nel tratto interessato dallo smottamento, ha comunicato l’apertura «a tempo» della strada: da venerdì 15 maggio, alle 6, i mezzi con massa a pieno carico superiore a 35 quintali, gli autobus di linea e i mezzi di soccorso potranno transitare sulla provinciale in orari precisi.

Da lunedì a venerdì dalle 6,20 alle 7,20, dalle 14,15 alle ore 15,15 e dalle 17,45 alle 18,45; il sabato dalle ore 6,20 alle ore 7,20, dalle 13,15 alle 14,15 e dalle 17,45 alle 18,45; la domenica dalle 7,30 alle 8,30, dalle 14,15 alle 15,15 e dalle 17,45 alle 18,45. Per gli altri mezzi resta invariato il percorso alternativo attuale lungo le strade comunali che attraversano le frazioni Novazza in Comune di Valgoglio e Bani in Comune di Ardesio. Aperture controllate sotto tutti i punti di vista, soprattutto quello della sicurezza. Nel frattempo è stato convocato anche un tavolo tecnico (oggi, alle 12) in Questura, per trovare una soluzione che consenta di gestire il traffico del fine settimana nel modo più corretto possibile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA