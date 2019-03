Frana di Ardesio, avanti con le indagini

Possibile apertura della strada a orari fissi Proseguono le indagini strutturali sulla strada tra Ardesio e Gromo, al momento chiusa dopo la frana di venerdì notte.

La carreggiata resta inaccessibile e mercoledì si è svolto un incontro in Prefettura a Bergamo. SI sta valutando se aprire la strada in orari predefiniti per permettere la circolazione degli autobus e de mezzi pesanti delle ditta della valle. la decisione arriverà al termine delle indagini.

Nel frattempo la strada alternativa di Bani-Novazza resta inaccessibile ai mezzi superiori ai 35 quintali. Si attende quindi la decisione della Prefettura in merito a una possibile apertura a orari.

