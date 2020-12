Fuori strada con l’auto a Cerete

Arrivano i pompieri, ferito un 20enne La macchina è uscita fuori strada a Cerete. Sul posto i Vigili del fuoco del distaccamento di Clusone.

I Vigili del fuoco del distaccamento di Clusone sono intervenuti nella tarda mattinata di sabato 19 dicembre a Clusone per un incidente stradale: intorno alle 12.30una macchina, per cause ancora da accertare è finita fuori strada a Cerete, sulla provinciale 53. Lievi le ferite per l’automobilista, un giovane di 20 anni, che è stato trasferito al Papa Giovanni in codice giallo (lieve entità, ndr).

I Vigili del fuoco hanno rimosso la vettura finita in un appezzamento di terra a distanza dalla carreggiata, all di là di un fossato, e bonificato l’area.

