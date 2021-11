Gromo, colto da malore il titolare dell’hotel Posta al Castello: trasportato in ospedale in Elisoccorso L’uomo, 55 anni, molto conosciuto in valle, è stato colto da malore nel pomeriggio di domenica 21 novembre.

Uno dei titolari del ristorante Posta al Castello, in piazza Dante a Gromo, è stato colto da malore nel pomeriggio di domenica 21 novembre. L’uomo, 55 anni, molto conosciuto in valle Seriana per la sua attività, si è sentito male intorno alle 15 di oggi pomeriggio. Sul posto sono sopraggiunti un’ambulanza della Croce Blu di Gromo e l’automedica: è stato necessario allertare anche l’elisoccorso che ha trasportato velocemente l’imprenditore all’ospedale Papa Giovanni XXIII in codice rosso.

