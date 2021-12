I bambini di Gazzaniga affidano sogni e speranze ai portalettere Quest’anno i bambini del comune di Gazzaniga sono stati coinvolti in una iniziativa speciale, partita da una proposta della dirigente della scuola dell’infanzia Briolini e allargatasi poi a tutti i bambini del Comune.

«Quest’anno la nostra scuola si è resa promotrice, su mia iniziativa e con il patrocinio del Comune di Gazzaniga, della 1ª edizione di un evento-simbolo, a cui tutto lo Staff educativo ha creduto e crede molto: “L’albero dei desideri” - racconta Valeria Camozzi -. Questa mia idea è nata dalla voglia di rendere visibile a tutti ciò che i bambini desiderano in cuor loro e farli riflettere su cosa davvero riempie il cuore di gioia. Pertanto ho pensato ad un grande albero posizionato nella Piazza XXV Aprile di Gazzaniga dove ogni bambino ed ogni bambina che ne avesse il piacere è stato invitato a disegnare il suo più grande desiderio: non regali o giocattoli ma un pensiero di speranza che nasce dal cuore. Ma una vera cassetta postale era l’ideale per raccogliere i disegni così ne ho fatto richiesta a Poste Italiane e la mia richiesta è stata subito accolta con molto piacere» continua la dirigente.

«Sono poi venuta a conoscenza dell’utilizzo alternativo e unico che i bambini e le bambine ne hanno fatto: vi hanno imbucato anche le loro letterine per Babbo Natale! Forse perché la cassetta postale è rossa e richiama alla memoria il suo vestito, a noi però piace pensare di aver dato un “luogo magico vero” di cui tutti i piccoli e le piccole ne hanno fatto l’uso che più hanno preferito! Tutti i disegni imbucati nella cassetta della posta sono stati poi appesi alle fronde dell’albero rendendolo ancor più unico e prezioso. In questo modo l’albero è stato riempito di desideri e i suoi rami addobbati hanno contribuito a diffondere con ancor più forza la speranza che nel tempo dell’Avvento si fa sentire un po’ di più. Questa è stata la prima edizione, sicuramente ne seguiranno altre visto il successo e l’adesione. Ringrazio Poste Italiane e i postini di Babbo Natale».

La cassetta di Poste Italiane è stata messa a disposizione nella piazza centrale di Gazzaniga dal 7 al 22 dicembre e nella giornata di ieri è stata svuotata. «E’ stato bellissimo raccogliere disegni e letterine alla presenza di tanti bambini, e vedere nei loro occhi la gioia nel pensare che sarebbe state recapitati a Babbo Natale!» racconta Andrea Caratozzolo, responsabile del Centro Distribuzione di Albino.

