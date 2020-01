Incidente a Casnigo

Traffico nel caos sulla ex 671 Dalle 18 di martedì 21 gennaio, e fino alle 19.30, traffico intenso per uno scontro tra due auto sulla ex statale 671, all’altezza di Casnigo.

La Val Seriana è rimasta per un’ora e mezza completamente bloccata dal traffico, nella serata di martedì 21 gennaio. Le lunghe code, in entrambe le direzioni, sono state causate da un tamponamento tra una Panda e una Golf, intorno alle 18.15.

Numerose le segnalazioni sui Social, l’incidente si è verificato all’altezza di via Serio 71, a Casnigo, di fronte all’officina Madaschi, e ha causato un ferito lieve: si tratta di un 42enne trasferito all’ospedale di Piario. «In direzione della Valle le auto sono completamente ferme - hanno segnalato gli automobilisti -. Ci sono camion che bloccano la viabilità e c’è anche un pullman fermo che deve scendere».

Sul posto è intervenuta la Polizia locale dell’Unione che ha raggiunto la zona a sirene spiegate ma non senza difficoltà a causa delle code: due le pattuglie, per regolamentare il traffico e per i rilievi del caso, presenti anche i carabinieri di Clusone. Le auto hanno circolato con il senso unico alternato, i mezzi pesanti non potevano transitare a causa della strada stretta e questo ha comportato i disagi: i camion hanno fatto da «tappo» con i rallentamenti segnalati e anche un pullman di linea che scendeva da Clusone è rimasto fermo per un’ora. La viabilità è tornata nella normalità intorno alle 19.30.

