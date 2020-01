Incidente tra due auto a Casnigo

Code per la Val Gandino - Foto Incidente alle 11.20 lungo via Romna coinvolte due auto.

Incidente lungo via Romna a Casnigo sulla strada per la Val Gandino nella mattinata di mercoledì 22 gennaio. Un ambulanza è accorsa sul posto in codice giallo per soccorrere un ferito.

Si sono formate subito code, la circolazione è a senso unico alternato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA