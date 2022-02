Lotteria di Natale, 201 premi ancora non ritirati: l’appello delle Botteghe di Albino Il concorso scade a fine mese ma gran parte dei premi non sono ancora stati riscossi.

L’Associazione le Botteghe di Albino sta cercando i 201 vincitori che non hanno ancora ritirato il loro premio della Lotteria di Natale.

Buoni da spendere in alcuni negozi della città, da 25, 50 e anche 100 euro. L’Associazione ipotizza che « forse i vincitori non si ricordano di avere i biglietti o non hanno dato il nominativo per poter essere rintracciati».

Sta di fatto che il concorso scadrà il prossimo 28 febbraio, non ci sono molti giorni per poterli ritirare e quindi L’Associzione ci ha chiesto di aiutarli a trovare i vincitori che mancano all’appello. LO facciamo con piacere pubblicando anche il post con tutti i numeri vincenti. Controllate a casa!

