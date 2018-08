Malore sul sentiero a Schilpario

Muore escursionista 56enne Un uomo di 56 anni è morto a Schilpario, stroncato da un malore mentre si trovava su un sentiero nella zona del pizzo Camino.

I soccorsi sono stati allertati poco prima delle 9 di sabato 25 agosto. Sul posto è giunta una squadra del soccorso alpino e l’elisoccorso partito da Bergamo. Per l’uomo però non c’è stato nulla da fare.

Mercoledì un altro uomo, Adalberto Beltrami, di Leffe, ha perso la vita in montagna in seguito a un malore accusato mentre stava passeggiando nei boschi tra Aviatico e Gazzaniga in compagnia della figlia.

