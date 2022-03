Miniere, il no del Comune: «Non saremo la loro discarica»

Nella relazione per l’istanza di rinnovo per 25 anni della concessione mineraria denominata Monica riguardante i Comuni di Oltre il Colle, Oneta e Gorno, nelle miniere del complesso minerario Riso/Parina si fa riferimento a due siti di stoccaggio del materiale di scarto: la prima area è segnalata sul territorio di Casnigo in località Ex Dobenca, mentre per la numero 2 si fa riferimento all’ex Cava Italcementi, compresa tra i comuni di Pradalunga e Albino, località Valle dei Prigionieri , per molti anni oggetto di coltivazione andando poi ad esaurimento con la proprietà Italcementi.

Capacità di un milione di metri cubi

Dalla società di Albino che ha acquistato l’area nel 2017 non giungono conferme ufficiali, mentre la reazione della prima cittadina di Pradalunga, che ieri sera ha portato la questione in Consiglio comunale, non si è fatta attendere, ed è contraria ad ogni simile iniziativa. «Siamo in stretto contatto con Regione Lombardia e non ci risultata che sia stato presentato alcun progetto di recupero ambientale dell’area - afferma la sindaca Natalina Valoti -. Non esiste alcuna autorizzazione per poter portare in loco questo tipo di materiali. Noi siamo e saremo sempre contrari a uno sfruttamento ulteriore di quella parte di montagna: siamo solo convinti che debba essere fatto un vero recupero ambientale, senza riporto di materiale dall’esterno, ma facendo rinaturalizzare il bosco. Non esiste alcun progetto e sicuramente la nostra comunità non vuole nulla che abbia a che vedere con un’attività produttiva in quell’area per un periodo così lungo».