Nella Bat box il nido dei calabroni

Cene, vigili del fuoco bonificano il parco Avevano fatto il loro nido in una «Bat box», la tipica casetta dei pipistrelli.

I vigili del fuoco sono intervenuti nella serata di lunedì 23 settembre a Cene, nel parco pubblico, per bonificare l’area. La casetta dei pipistrelli era stata «occupata» dal favo dei calabroni che è stato estratto poco prima delle 19, al fine di allontanare i calabroni, un pericolo per i bambini (ma non solo) che si ritrovano nell’area verde.

