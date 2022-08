Non sono alieni a illuminare la notte bergamasca ma i satelliti di Elon Musk - Video

Molte le segnalazioni che ci sono arrivate nella serata di sabato 20 agosto in redazione sia dalla provincia, Pontida e Albino, ma anche da Monterosso in città. Una serie di luci in fila indiana che si muovono ordinatamente nel cielo scuro della notte bergamasca. Nessun alieno, nessun inedito fenomeno naturale, ma una serie di satelliti di StarLink, lanciati in orbita da SpaceX, l’azienda di Elon Musk.