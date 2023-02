Nuovo ponte a Fiorano, conclusa la progettazione. Ora si attendono i lavori

«Eppur (non) si muove». Citazione (rivisitata) che calza a pennello per il ponte di Fiorano al Serio, chiuso dal 15 luglio 2021 e in attesa di sostituzione. Collegamento tra la Media Valle Seriana e la Valgandino, è stato interdetto al traffico dopo che un mezzo pesante lo aveva urtato, minandone la stabilità, ma i lavori di sostituzione con un nuovo ponte, in carico ad Anas, non sono ancora iniziati. Un piccolo spiraglio nel maggio 2022, quando il transito è stato riaperto nel senso di marcia verso la Valgandino, ma il problema persiste.