Parre, auto esce di strada e si ribalta

20enne finisce in ospedale -Foto L’incidente in via Libertà verso le 20 di sabato 2 marzo.

Ha fatto tutto da sola la ventenne al volante di un suv che si è ribaltato in via Libertà a Parre nella serata si sabato 2 marzo verso le 20. La ragazza, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo dell’auto che è sbandata andando contro il muretto che delimita la carreggiata e si è ribaltata. Sul posto sono subito accorsi in codice giallo i sanitari del 118 con un’ambulanza e un’auto medica e i vigili del fuoco che hanno provveduto a estrarre la ragazza dall’abitacolo e a rimettere il mezzo in posizione orizzontale. La ragazza fortunatamente si è presa solo un grosso spavento e qualche botta. Per le cure è stata portata in codice verde all’ospedale di Piario.

