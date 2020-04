Passeggiate genitori-figli: è polemica

Bergamo, scatta il divieto in alcuni Comuni Fa discutere l’indicazione del Viminale. Fontana: In Lombardia non cambierà nulla. Il ministero precisa: «Sugli spostamenti le regole non cambiano, con i figli solo uscite necessarie».

«Spero che i cittadini ignorino questa folle, insensata e irresponsabile circolare, che stiano a casa e organizzino giochi con i propri figli». Lo ha detto l’assessore al Welfare Giulio Gallera in merito al provvedimento del Viminale che autorizza la passeggiata genitori-figli. Come Lombardia «vedremo se c’è la possibilità di emanare ordinanze che la vanifichino. Lo valuteremo con il presidente Attilio Fontana», ha aggiunto Gallera, in collegamento con Italia 7 Gold nella mattinata di mercoledì 1 aprile.

La circolare del Viminale «io la revocherei, spero venga revocata» ha spiegato Gallera. «È un problema dei messaggi. Il messaggio che dobbiamo dare i cittadini è che la strada è ancora lunga. È faticoso ma bisogna resistere, perché di morti ne abbiamo visti troppi, non possiamo da una lato piangerli e dall’altro dare questi messaggi», ha concluso l’assessore.

«Siamo a metà del cammino che dobbiamo compiere, se il virus è rallentato è perché siamo stati in casa con i nostri figli. Se oggi arriva una circolare che dice ognuno può uscire con propri figli, basta che sia a 200 metri da casa, rischiamo di avere tanta gente in giro, come 12 giorni fa, e di vanificare gli sforzi fatti perché il virus non chiede il permesso a nessuno.Dobbiamo stare a casa almeno 15 giorni»,ha detto l’assessore lombardo».

«In Lombardia non cambierà nulla rispetto a ciò che è contenuto nella mia ordinanza valida fino al 4 di aprile. Se esco con mio figlio senza motivazione valida e senza rispettare le distanze dagli altri, si rischia la multa. Capisco che sia una cosa brutta, ma bisogna cerare di limitarsi il più possibile». Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, collegandosi con Cento Città, su Rai Radio 1 questa mattina, commentando la circolare di ieri del Viminale. «Anche perché - ha aggiunto Fontana - poi è un passo mettere insieme l’amichetto del bimbo o fare quattro chiacchiere con l’altra mamma. E diventa una catena che, se non c’è una stretta iniziale, rischia di diventare troppo lunga».

Intanto il Viminale ha precisato: «Le regole sugli spostamenti non cambiano. La circolare del ministero dell’Interno del 31 marzo si è limitata a chiarire alcuni aspetti interpretativi sulla base di richieste pervenute al Viminale. In particolare, è stato specificato che la possibilità di uscire con i figli minori è consentita a un solo genitore per camminare purché questo avvenga in prossimità della propria abitazione e in occasione di spostamenti motivati da situazioni di necessità o di salute».

Il sindaco di Alzano, Camillo Bertocchi, ha vietato le passeggiate: in uno dei paesi più colpiti in Bergamasca dal coronavirus si teme una nuova ondata di contagi. «Ho chiesto alla Polizia Locale di disapplicare l’interpretazione (circolare) del Ministero dell’Interno sulla possibilità di passeggiate - scrive il primo cittadino in un post su Facebook -, sia perché non in grado di intervenire sull’ordinanza regionale 21.03.2020 attiva fino al prossimo 15 aprile, sia perché non in grado di incidere sull’attività di vigilanza della Polizia Locale, che resta in capo al Sindaco. Chiarezza, fermezza e tempestività continuano ad essere principi imprescindibili per la lotta al covid e non intendiamo disorientare i cittadini con continui cambiamenti di regole. Salvo quindi atti coercitivi superiori che dovessero essere imposti al sottoscritto, ad Alzano non si intende modificare nulla di ciò che è in vigore e la Polizia Locale sanzionerà chiunque violi le regole».

Anche il sindaco di Cisano, Andrea Previtali, è contrario al provvedimento del Viminale: «A Cisano Bergamasco non verrà applicata e sarà ancora valida l’ordinanza del 21.03.2020 della Regione, attiva fino al 15 aprile. Per combattere il Coronavirus servono ora più che mai chiarezza e fermezza (soprattutto nello stato di emergenza in cui si trova la nostra Provincia di Bergamo) e non intendiamo disorientare i cittadini con continui cambiamenti di regole. Salvo quindi atti coercitivi superiori che dovessero essere imposti al sottoscritto, ad Cisano non si intende modificare nulla di ciò che è in vigore e la Polizia Locale sanzionerà chiunque violi le regole».

Secondo il sindaco di Scanzorosciate, Davide Casati, si sta facendo invece tanto rumore per nulla: «La circolare nazionale di ieri dice: “un solo genitore può camminare coi figli minori purché in prossimità della propria abitazione” (tipo i 200mt per chi ha il cane e non ha il giardino)..In Lombardia abbiamo un’ordinanza del 21/3 che ad oggi vige ancora e visto che non c’è ancora il DPCM (deve uscire in applicazione del Decreto Legge 26marzo e che farà cessare l’efficacia dell’ordinanza) l’ordinanza regionale prevale quindi anche a Scanzorosciate il tema in questi giorni non si pone. Rimane vietato fare jogging. Se nei pressi dell’abitazione una mamma porta fuori il proprio bambino per respirare un po’ è sempre stato possibile».

