Perde il controllo dell’auto, che si ribalta: incidente a Piario

È successo intorno alle 11.30 sulla strada provinciale 51: l’automobilista, per cause ancora da accertare, ha fatto tutto da solo: si tratta di un 81enne che fortunatamente non ha riportato ferite gravi nell’incidente.

Sul posto un’ambulanza e un’automedica oltre ai Vigili del fuoco del distaccamento di Clusone che hanno estratto la persona dalla vettura affidandolo alle cure mediche.