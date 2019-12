Schianto in auto mentre va al lavoro

Grave un 32enne a Ponte Nossa Il tamponamento con un’altra vettura intorno alle 6 di mercoledì 11 dicembre.

Stava andando al lavoro a bordo della sua auto, una Fiat Punto, quando è rimasto coinvolto in un incidente con un’altra vettura, un’Audi A5: è stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice rosso un 32enne che viaggiava da Gorno in direzione Ponte Nossa. Il tamponamento si è verificato intorno alle 6 di mercoledì 11 dicembre in territorio di Ponte Nossa. L’impatto con un’altra vettura è avvenuto all’altezza dell’incrocio tra la provinciale 35 e la strada Prealpina orobica che porta alla Val del Riso. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Clusone, i Carabinieri di Ardesio e l’ambulanza del Corpo volontari della Presolana. Il giovane avrebbe riportato traumi alla testa e al torace ma non sarebbe in pericolo di vita. Illesi i passeggeri dell’Audi.

