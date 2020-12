Schianto tra una macchina e un’Ape Car

Coinvolto anche un bambino di 8 anni Una macchina e un’Ape Car sono rimaste coinvolte in uno schianto ad Alzano Lombardo nella serata di Santo Stefano.

I Vigili del fuoco della centrale di Bergamo e i volontari di Gazzaniga sono intervenuti per un incidente stradale in via Europa ad Alzano Lombardo. Coinvolti due mezzi in uno schianto avvenuto intorno alle 18 di sabato 26 dicembre: si tratta di una macchina e di una Ape Car che nell’impatto con la vettura si è ribaltata.



Due i feriti fortunatamente non gravi: un uomo di 50 anni e un bambino di 8 che non sono stati trasportati in ospedale. I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi e hanno bonificato tutta l’area compromessa. Sul posto anche i Carabinieri.

